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Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!

’un Çanakçı ilçesinde eşini uyurken bıçaklayarak öldürüp intihar eden şahıs ve eşinin cesetleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 01:04 Son Güncelleme: 23.6.2020 01:12 ABONE OL
Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!

İddiaya göre, bir süre önce evden uzaklaştırma cezası alan , dün gece merdivenle balkona, oradan da eve girdi. Uyuduğu sırada karısını yatakta bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra iple kendini asarak intihar etti.

Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Çakır Kodalak'ı yatağında bıçaklanmış halde, 'ı ise evin tavanındaki demire asılı halde ölü buldu.

Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!

Görele Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı ilk incelemede Çakır Kodalak'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edildi. Evde yapılan incelemenin ardından ve eşi Çakır Kodalak'ın cesetleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!
Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!
Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!
Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!
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Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!
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