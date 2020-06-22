Kara Şövalye grubuna örgüt davası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından geçtiğimiz aylarda tespit ettiği bir çetenin Türkiye genelin faaliyet gösterdiğini belirleyince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet güçleri ile koordineli şekilde arama ve tespit çalışmalarına başlayan savcılık geçtiğimiz aylarda yaptığı operasyonla örgütün elebaşı olduğunu belirlediği Burak Darbudak'ı ve 7 örgüt üyesini gözaltına aldı. Soruşturma çerçevesinde kendisini hâkim, savcı ve polis gibi tanıtarak dolandırıldığını söyleyen vatandaşların ihbarı sonrası soruşturma derinleştirildi.

BİLGİLER HACKERDAN, SOYGUN ÇETEDEN

İstanbul'da yaşlı bir kadının telefonla aranıp korku ve panik içerisinde 10 milyon lirasını kaptırması ardından soruşturmada çetenin, yaşlı ve varlıklı kişilerin bilgilerini internet ortamında elde eden bir kadın hackerdan aldığını ortaya çıkardı. Kadın hacker Cennet Y., özellikle yaşlı ve kimsesiz zengin vatandaşları hedefine alıyor, "FETÖ üyeleri bankadaki paralarınızı kullanmış, evdeki ve bankadaki paralarınızı inceleyip vereceğiz. Paraları hazırlayın biz gelip alacağız" diyerek kandırıyordu. Korkuya kapılan vatandaşlar da paraları çete üyelerinin istediği çöp konteynerlerine bırakıyor ya da kuryelere parklarda paralar teslim ediliyordu.

TÜRKİYE ÇAPINDA OPERASYON

Savcılığın soruşturma kapsamında çete üyelerinin kimlikleri deşifre edilince 4 kişiyi Şanlıurfa'da, 1 kişiyi Gaziantep'te yakalarken, 3 kişi de İstanbul'da yakalandı. Çete üyelerinin cep telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu. Çete üyelerinin tamamının geçmişte dolandırıcılık suçlarından kayıtları olduğu belirtilirken, vurgun paralarını lüks yaşam sürerek harcadıkları, sık sık güney illerine giderek tatil yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyon sonrası çetenin 44 kişiden oluşan ve onlarca vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı anlatılan bir iddianame düzenlendi. İddianamede örgütün yapısal şekli ve elemanlarının atıcı, aracı, elden-çekici ve rezerve şeklinde gruplara böldüğü, örgüt yöneticisinin Burak Durbudak, yardımcısının ise kadın hacker Cennet Y., olduğu ifade edildi. Sistem yöneticisi olan Cennet Y.'nin yapılan eylemlerde tamamen arka planda olduğu, vatandaşların bilgilerini temin ettiği ve bütün görüşmeleri WEB üzerinden gerçekleştirdiği belirtildi.

ÖRGÜTÜN TEMEL AMACI SUÇ İŞLEMEK

Burak Durdabak'ın örgüt lideri olduğu ve Şanlıurfa ilinde yaşadığı, örgüt içerisinde atıcılık yapan diğer üyelerle iltisaklı olduğu, eldenci denilen diğer üyelerle şahısları yönlendirerek atıcılar tarafınan ikna edilen vatandaşlardan paraların alınmasını sağlayıp eldencilere yönlendirme yaptığı anlatıldı. Bir diğer örgüt lideri olan Mikail A.'nın da Burak Durdabak gibi örgüt üyelerini yönlendirdiği örgüt hiyerarşisi içerisinde lider olarak görev yaptığı, İstanbul ilinde yaşadığı Burak DURDABAK ile irtibatta olduğu kaydedildi.

24 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

21 mağdur vatandaşın dolandırılması eylemlerinin tek tek anlatılarak yer verildiği iddianamede örgüt üyelerinin iltisak halinde olup kendilerini kamu görevlisi çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği kaydedilirken bu dolandırıcılık işleminin örgüt planı ile hareket içerisinde işlendiği gerekçesiyle örgüt üyeliği kapsamında da yargılanmaları istendi. 44 örgüt üyesinin 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları istenilen iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dava ilerleyen günlerde görülecek.