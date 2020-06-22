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'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

Tüyler ürperten olay 'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşandı. Harun Sezer isimli şahıs, 1.5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Önel'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i feci şekilde döverek öldürdü daha sonra küçük çocuğun cesedini evin 100 metre yakınındaki mezarlığa gömdü. Cinayeti akrabalarına anlatan Sezer kayıplara karıştı. Son dakika haberine göre; Alperen'in annesi gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 13:19 Son Güncelleme: 22.6.2020 13:26 ABONE OL
Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdüğü ortaya çıkan Harun Sezer'in evli ve çocukları olduğu öğrenildi. Oğlunu, sevgilisinin öldürdüğünü saklayan anne, gece yarısı sevk edildiği adliyede tutuklanırken, polis her yerde kaçan Harun Sezer'i arıyor.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

Olay, 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme atarak dövdü.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

Küçük çocuk aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralama gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'yi evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

6 gün sonra da yaşanan olayı, akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabaların ihbarıyla harekete geçen polis, anne Emel Öner'i gözaltına alındı. Alperen'in sevgilisi tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne, oğlunun mezarını polise gösterdi.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

Alperen'in cenazesi, mezarlıktan alınarak otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

ANNE TUTUKLANDI

Pınarbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan anne Emel Önder, gece yarısı Pınarbaşı Adliyesi'ne sevk edildi.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

Savcılık ifadesinde, sevgilisi Harun'dan çok korktuğu için oğlunu öldürdüğünü kimseye söyleyemediğini ve pişman olduğunu ifade eden Emel Öner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Polis Harun Sezer'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

Pınarbaşı ilçesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evli ve çocuklu olduğu orata çıkan Sezer'i yakalamak için gidebileceği tüm adresleri tek tek arıyor.

Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...

Alperen Ekinci'nin otopsi işlemlerinin tamamladığı, bugün ilçede, toprağa verileceği öğrenildi.

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Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi! Minik Alperen'in annesi tutuklandı...
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