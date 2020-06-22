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Kendilerine polis süsü vererek para ve cep telefonu çaldılar

Dolandırıcıların hedefinde şimdi de 'da yaşayan yabancı uyruklu kişiler var. Bağcılar'da kendilerini sahte kimlik, telsiz ve silahla polis olarak tanıtan kişiler, girdikleri dükkandan hırsızlık yaptı ve daha sonra yolda durdurdukları bir Mısırlının parasını da bu yöntemle gasp etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, girdikleri dükkandaki soygun ve Mısırlı şahsı gasp etme anları kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 14:41 Son Güncelleme: 22.6.2020 15:02 ABONE OL
Kendilerine polis süsü vererek para ve cep telefonu çaldılar

Bağcılar'da 3 Haziran 2020 tarihinde yaşanan olayda, 5 şahıs bir tatlıcı dükkanına girip kendilerini polis olarak tanıtarak kimlik gösterdi. Yanlarında silah da bulunan şahıslar, tatlıcı dükkanının çalışanlarının üstlerini aradı. 'Sahte polisler' Suriye uyruklu dükkan çalışanlarının cep telefonu ve paralarını alarak iş yerinden ayrıldı.



Aynı şüpheliler 13 Haziran 2020 tarihinde bu kez Mahmutbey Mahallesi'nde yolda yürüyen Mısır uyruklu Elnzahy M.E.'nin yanına yaklaşarak önce kimlik sordu ardından gasp olayını gerçekleştirdi. Polise başvuran Elnzahy M.E. "Yolda yürüyordum. Yanıma yaklaşıp kimlik sordular ardından cebimde ne kadar para olduğunu sordular. 2 bin 700 liram olduğunu söyleyince 2 bin lirasını istediler. İnceleyip geri vereceklerini söylediler. Sonra kaçtılar" dedi.



ŞAHISLAR BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini sonra kimliklerini tespit etti. Hasan A.(21),Muhammed E. Ç.(21), Özcan O.(19)ve Selman Ç. i adlı şüpheliler Bağcılar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte biri kuru sıkı iki tabanca ile iki adet el telsizi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Hasan A., Muhammed E.Ç. ve Özcan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs Selman Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kendilerine polis süsü vererek para ve cep telefonu çaldılar
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