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Korona uzmanı fena ofsayta düştü

Dr. 'ın koronavirüsle ilgili çelişkili ifadelerde bulunması dikkat çekti. ’de 15 Mart’ta katıldığı bir programda, “Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın!” dedi. Üç sonra dün katıldığı bir programda ise “600 genç ölecek sınavını erteleyin” demesi dikkatlerden kaçmadı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 09:08 Son Güncelleme: 22.6.2020 09:29 ABONE OL
Korona uzmanı fena ofsayta düştü

Halk Sağlığı Uzmanı olarak basın yayın organlarında koroanvirüsle ilgili demeçler veren Dr. Serdar Savaş'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Halk TV'de 15 Mart günü katıldığı bir programda"Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın!" diye uyarıp virüsü hafife almıştı.

ÜÇ AY SONRA "GENÇLER TEHLİKEDE" DEDİ

Ancak Dr. Savaş, üç ay sonra dün bir televizyon programında haftasonu düzenlenecek YKS sınavının ertelenmesi gerektiğini belirtti ve gençleri işaret etti. Savaş katıldığı yayında şunları söyledi:

"Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bu sınavın neticesinde meydana gelecek bulaşmalar neticesinde 600 kişi hayatını kaybedecek. Peki, bunun hesabını kim verecek?" Savaş'ın her iki demeci arasındaki derin çelişki dikkat çekici bulundu.

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Korona uzmanı fena ofsayta düştü
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