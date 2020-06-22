Kulağı ısırılarak koparılan postacının kulağı dikilemedi

'OĞLUM VAZİFE BAŞINDA BÖYLE BİR OLAYA MARUZ KALIYOR'



Kızıl'ın hastanedeki tedavisi sürerken olay karşısında şoke olduklarını belirten annesi Zeynep Sertan Kızıl, oğlunun yaşadıklarına tepki gösterdi. Oğlunun posta dağıtımı için görevli olarak mahalleye gittiğini belirten Zeynep Sertan Kızıl, ''Posta dağıtımı sırasında motosikletinin üzerinde iken, bir köpeğin saldırısına uğruyor. Oğlum çok hayvanseverdir. 'Küçük köpek ısırdı diye' kendi kendine de dalga geçiyor. Sadece oradaki, köpeğin sahiplerinden olan küçük çocuğa, köpeğini döverim deyip, motosikletiyle işine devam etmek istiyor. O sırada çocuğun ağabeyi geliyor ve tartışmaya başlıyorlar. Oğlum, hadi git işine diye çocuğun ağabeyini hafifçe itiyor. Maalesef o genç delikanlı da oğluma vuruyor. Oğlum da motosikletten iniyor. Kavga ediyorlar. Diğer kardeşlerin de dahil olmasıyla kavga büyüyor. Genç delikanlı, oğlumun kulağını ısırıyor. Çok üzücü bir olay. Vazife başında olan oğlum böyle bir olaya maruz kalıyor. Memurların görev başında saldırıya uğramalarına esefle kınıyorum. Bunların son bulması gerekiyor.''diye konuştu.



