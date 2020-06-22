Kurban vekalet ücreti ne kadar oldu? 2020 Diyanet Kurban vekalet ücreti belli oldu

İslam alemi tarafından merakla beklenen Kurban vekalet ücreti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından açıklanan vekalet ücretleri 2020 yılında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere belirlendi. Her sene olduğu gibi bu sene de kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Buna göre; Kurban vekalet ücreti ne kadar oldu? Diyanet 2020 Kurban vekalet ücreti kaç TL? Kurban vekalet ücreti 2020!

KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR OLDU? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Kurban vekalet ücreti açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.