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Maske takmayana 900 lira kesilecek

Bugünden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Maske takmayana 900 lira ceza kesilecek
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen İçişleri bakanlığı bugüne kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istedi. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyardı. Artık bugünden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek. 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde maske takılması zorunluluğu bulunuyor. ANKARA
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Maske takmayana 900 lira ceza kesilecek
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