Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O iller için sarı uyarı verildi! 23 Haziran Hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için son dakika uyarılarında bulundu. "Sarı uyarı" ile duyurduğu yağış için dikkatli olması gereken iller ise İstanbul ve Bursa olarak belirtildi. Gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran MGM aynı zamanda rüzgar, hortum gibi durumlara yönelik açıklamalarda da bulundu. Bu bağlamda; hava nasıl olacak? İşte MGM ile il il hava durumu tahminleri ve son dakika açıklamaları...
MGM hava durumu raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama;
"Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.
MGM ile son dakika hava durumu raporu!
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ!
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredecek.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
SARI UYARI GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan yazılı uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaşarak, yağışların yarın saat 10.00'da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.
3 İL İÇİN HORTUM UYARISI
Kastamonu, Sinop ve Çorum için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolu etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.