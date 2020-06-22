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'den tahmini: "Cuma gününe kadar sürecek..." Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından gelen değerlendirmelerine göre yurt genelinde birçok ilin bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 5 günlük durum değerlendirmelerinde özellikle Marmara bölgesinde yağışların Cuma gününe kadar süreceği gözlemlenirken Marmara, İç Ege,İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri bugün hava durumu yağışlı geçecek bölgeler arasında. İşte Meteoroloji'den gelen Pazartesi son dakika hava durumu değerlendirmeleri…

Giriş Tarihi: 22.6.2020 08:04 Son Güncelleme: 22.6.2020 08:13 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Cuma gününe kadar sürecek... 22 Haziran Bugün hava nasıl olacak?

haberler… 'den gelen değerlendirmelerinde bugün de etkisini birçok ilimizde gösterecek olan yağışların Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi. 5 günlük durum değerlendirmelerine göre; Yağışlar özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesinde yoğun şekilde etkisini gösterecek. Bugün hava nasıl olacak vatandaşlar tarafından merak edilirken işte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminleri…

22 HAZİRAN BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından her gün resmi site üzerinden yayımlanan hava durumu raporuna göre; sıcaklık düşüşleri yaşanmazken havanın bazı bölgelerde yağışlı olacağı bildirildi. Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege,İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahminler arasında yer alıyor…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Cuma gününe kadar sürecek... 22 Haziran Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Cuma gününe kadar sürecek... 22 Haziran Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin öğleden sonra çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Cuma gününe kadar sürecek... 22 Haziran Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz iç kesimleri ile Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Cuma gününe kadar sürecek... 22 Haziran Bugün hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Cuma gününe kadar sürecek... 22 Haziran Bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: "Cuma gününe kadar sürecek..." 22 Haziran Bugün hava nasıl olacak?
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