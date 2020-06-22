Müge Anlı'dan son dakika haberi: Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi! Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı programında gün yüzüne çıktı!

Son dakika haberler… Müge Anlı'nın programında bir süredir aranmakta olan Ayşe Altuntaş'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine olayın tüm detayları ortaya çıktı. En son Sultangazi'de yaşadığı evinden çıktığı bilinen Ayşe Altuntaş'tan aylardır haber alınamıyordu. Bunun üzerine Müge Anlı programında arama çalışmaları sürerken kayıp kadının kuzeni Mehmet Taşdelen yayına bağlanmış ve 2013 yılından bu yana ilişkileri olduğunu itiraf etmişti. Şüpheli tavırları ile dikkat çeken Taşdelen'in sorgusunun ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberi ile Ayşe Altuntaş cinayetinin tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı…
Bir süredir kendisinden haber alınamadığı bilinen ve son olarak İstanbul Sultangazi'de kızıyla yaşadığı evinden çıkıp giden 43 yaşındaki Ayşe Altuntaş'tan aylardır haber alınamıyordu. Beraber yaşadığı kızı Fadime, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istemişti. Günler süren araştırmalar geçtiğimiz günlerde sonuç vermiş ve hem sevgilisi hem de kuzeni olduğu bilinen Mehmet Taşdelen'in 4 çocuk annesi kadını katlettiği ortaya çıkmıştı…
Ayşe Altuntaş olayında ilk olarak programa canlı olarak bağlanan Mehmet Altıntaş, kuzeni ile 2013 yılından bu yana birlikte olduklarını ve son olarak bir hafta öncesinde ormanlık bir alanda gittiklerini. Orada cinsel ilişkiye girdiklerini ve sonrasında Ayşe Altuntaş'ı evine bıraktığı yönünde ifadeler kurmuştu.
ÇELİŞKİLİ İFADELERİ İLE KENDİNİ ELE VERDİ...
Mehmet Altuntaş'ın ifadelerinin çelişkili bulunması nedeniyle yaptığı açıklama sonrasında gözaltına alınmış ardından ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞMUŞTU…
Görgü tanığına göre;
"Namaz kılıyordu o şahıs, bayan da arabada arkada oturuyordu. Sonra da uygunsuz halde gördüm. Hatta kendi kendime "5 dk önce namaz kılıyorlardı şimdi ne alaka böyle uygunsuz" dedim" ifadeleri ile izleyenleri şaşkına çevirmişti ancak görgü tanığı çobanın bahsettiği bölgenin
Mehmet Taşdelen'in işaret ettiği yerin aynı olmadığı ortaya çıktı.
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"CESET ORADAN ÇIKTI"
Ayşe Altuntaş'ın cesedi ise görgü tanığının bildirdiği ormanlık araziden çıktı. Mehmet Taşdelen; Ayşe Altuntaş'ı öldürdükten sonra defineciler tarafından kazılan kuyuya gömdüğünü söyledi.
Yaklaşık bir yıldır bulunamayan ceset ise gömüldüğü yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı…
"EŞİNDEN BOŞAN BENİMLE EVLEN"
Mehmet Taşdelen, üç gün süren sorgusunun ardından Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etti…
"O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm" dedi. Taşdelen, ifadesinin devamında Ayşe Altundaş'ın "Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" dediğini iddia etti.
MEHMET TAŞDELEN TUTUKLANDI…
Katil zanlısı Mehmet Taşdelen emniyette gerçekleştirilen sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Taşdelen mahkeme tarafından adam öldürmek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi…