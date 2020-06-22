Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın annesinden yürekleri dağlayan sözler

"BU YIL YARIŞMAYI İZLİYORUM"



Alper'in 27 Haziran'da ölüm yıl dönümü olduğunu dile getiren Aynur Baycın, "Geçen yıl Survivor'u seyredemedim. Eşim açıyordu. Ben eşim yarışmayı açtığında kulaklarımı tıkıyordum. Odama gidiyordum, yorganın altına giriyordum. Duymak istemiyordum. Bu sene izliyorum. O korkuyu da yendim. O yarışan çocuklar, kameramanlar hepsi birer Alper, hepsi benim çocuğum. Kameraman görünce çok duygulanıyorum. Sizler beni o kadar mutlu ettiniz ki. 'Ben kameramanlık yapıyorum' dediğiniz zaman çok seviniyorum. Alper işini severek yaptığı için ben kameramanları, sizleri çok seviyorum."ifadelerine yer verdi.



