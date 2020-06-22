On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango On Numara sonuçları 22 Haziran sorgulama ekranı

On Numara sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen kişi olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişe rağbet ise bu yüzden artmıştı. Peki, bu akşam On Numara'da kazandıran numaralar hangileri? İşte MPİ ile Milli Piyango On Numara sonuçları 22 Haziran sorgulama ekranı…

MPİ 22 HAZİRAN ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

4-6-11-14-16-17-22-24-26-36-40-49-50-51-53-57-58-62-66-67-69-70

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.