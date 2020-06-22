Otomobil alacaklar dikkat! Yargıtay'dan flaş karar!

Antalya'da yaşayan Yaser Bayar, 2013 yılının Temmuz ayında bir otomotiv firmasından sıfır otomobil satın aldı. Ancak otomobilde motor ve şanzıman arızası çıktı. Hemen firmaya gerigötürdü. Firma ise otomobilin, motorunun değiştirilmesini teklif etti. Teklifi reddeden Yaser Bayar, otomobilin ayıplı olduğunu ve yenisiyle değiştirilmesi gerektiği yönünde talep formu doldurdu. Bu talebi de otomotiv firması geri çevirdi. Bayar, konuyu Antalya 3. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, gelen bilirkişi raporu doğrultusunda, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi.