Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti

Olay, dün gece saatlerinde ilçe stadyumu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 24 EU 145 plakalı otomobil içerisinde alkol alan Lokman Sevindik, Y.Ö ve K.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y., ön koltuktaki Lokman Sevindik'in başına tabancayla bir el ateş etti.