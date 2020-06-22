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Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti

'nin Kelkit ilçesinde, K.Y. (51), otomobilde alkol aldığı arkadaşı Lokman Sevindik'i (32) tartışmada başından tabancayla vurdu. K.Y., ağır yaralanan Sevindik'i otomobilden çıkararak, dere kenarına bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Sevindik'in cansız bedenini bulurken, K.Y. ile otomobildeki Y.Ö. gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 16:32 ABONE OL
Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti

Olay, dün gece saatlerinde ilçe stadyumu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 24 EU 145 plakalı otomobil içerisinde alkol alan Lokman Sevindik, Y.Ö ve K.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y., ön koltuktaki Lokman Sevindik'in başına tabancayla bir el ateş etti.

Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti

KANLAR İÇİNDE KALARAK AĞIR YARALANAN SEVİNDİK...

Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Sevindik, araçtakiler tarafından Gerdekhisar köyü yolu üzerinde Dereyüzü mevkisindeki dere kenarına bırakıldı. Olayın ardından araçtaki Y.Ö. yaşananları ihbarla polise bildirdi.

Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, beraberinde sağlık ekipleriyle geldiği bölgede Lokman Sevindik'in cansız bedenini buldu.

Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti

Olayla ilgili K.Y. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti
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