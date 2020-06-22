Pasaport için gerekli belgeler nelerdir? Pasaport çıkartma için gereken evraklar listesi k1

Pasaport almak isteyen vatandaşlar öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web sitesi üzerindeki pasaport başvuru randevu sisteminden randevu alması gerekmektedir. Pasaport başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuruya gelmeden önce harç ve defter bedelini ilgili bankalara yatırmış olması gerekmektedir. Pasaporta ve pasaport başvuru işlemlerine dair bilgiler…

Kaç çeşit pasaport vardır?

Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport)

Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport)

Hizmet Damgalı Pasaport (Gri Pasaport)

Diplomatik Pasaport (Dışişleri Bakanlığınca verilen Siyah Pasaport)

Geçici Pasaport (Dış Temsilciliklerce verilen Pembe Pasaport)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen Yabancılara Mahsus Pasaport

İkametgah değişikliği için gerekli belgeler nelerdir? İkametgah adres değişikliği için gereken evraklar nelerdir?

Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport) için gerekli evraklar nelerdir?

Umuma mahsus pasaport ya da bordo pasaport herkese verilebilir. Bordo pasaporta sahip olan vatandaşlar vizesiz gidilen ülkelere pasaportları ile giriş yapabilirler. Bordo pasaport 6 aydan 10 yıla kadar süreyle verilir. 38 sayfadan oluşur. Bordo pasaport için gerekli belgeler şunlardır:

T.C. kimlik belgesi

Son altı ayda çekilen bir adet biyometrik fotoğraf

Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

Harçsız pasaport başvurularında öğrenci belgesi

Pasaport defter ve harç ücretlerinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Varsa eski pasaport

Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) için gerekli belgeler nelerdir?

Hususi damgalı pasaport, belirli gereklilikleri yerine getirdikleri sürece, devlet ve aileleri adına çalışan memurlara 5 yıl boyunca verilen pasaport türüdür. Yeşil olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Yeşil pasaportun birçok ayrıcalığı vardır. Gün sayısıyla sınırlı olarak birçok ülkeye vizesiz giriş sağlar. Yeşil pasaport için gerekli evraklar şunlardır:

T.C. kimlik belgesi

Son altı ayda çekilen bir adet biyometrik fotoğraf

Avukatlar, kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu

Çalıştığı kurumdan emekliye ayrılan ya da çekilme nedeniyle görevinden ayrılanlar için elektronik ya da ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi son çalıştıkları kurumdan almaları gerekmektedir.)

Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için durumlarını gösteren resmi yazı

Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi (18 yaş altı öğrenci olmayanlara 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak engelli ergin çocuklar için Sağlık Kurulu raporu

Pasaport defter ve harç ücretlerinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Varsa eski pasaport

Ehliyet için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nelerdir?

Hizmet Damgalı Pasaport (Gri Pasaport) için gerekli belgeler nelerdir?

Hizmet damgalı pasaport ya da gri pasaport, tıpkı yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Gri pasaportun birçok ayrıcalığı vardır. Gün sayısıyla sınırlı olarak birçok ülkeye vizesiz giriş sağlar. Gri pasaport için gerekli evraklar şunlardır:

T.C. kimlik belgesi

Son altı ayda çekilen bir adet biyometrik fotoğraf

Gri pasaport talep formu

Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile görev onayı

Ebeveynleri üzerinden gri pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi (18 yaş altı öğrenci olmayanlara 18 yaşına kadar hizmet damgalı pasaport verilir.)

Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak engelli ergin çocuklar için Sağlık Kurulu raporu

Pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

Varsa eski pasaport

Dışişleri Bakanlığınca verilen Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) için gerekli belgeler nelerdir?

Diplomatik pasaport; Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatların pozisyonlarını tanımlayan ve onlara imtiyaz tanıyan bir tür uluslararası kimlik belgesidir. Kongre ve konferanslara katılmak üzere yurt dışına gönderilen hükümet yetkililerine ve ailelerine diplomatik pasaport düzenlenmektedir. Siyah pasaportların dış kapak rengi siyah olup, 28 sayfadır. Siyah pasaport çıkaracak olan vatandaşlar tüm ücretlerden muaftır. Siyah pasaport için gerekli belgeler şunlardır:

T.C. kimlik belgesi

Son altı ayda çekilen iki adet biyometrik fotoğraf

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi örneği

Mevcut önceki diplomatik pasaport. (Güvenlik sebebiyle önceki diplomatik pasaportlar iptal edilir.)

18 yaşından küçük çocuklar için muvafakatname (Noter onaylı belge ya da Dışişleri Bakanlığına gelinerek muvafakatname imzalanması gerekmektedir.)

18-25 yaş arasındaki çocukların;

-Eğitim ve öğrenimlerinin devam ettiğini,

-Evli olmadıklarını,

-Gelir getiren bir işte çalışmadıklarını,

-Gri pasaporta sahip ebeveynleri ile aynı çatı altında yaşadıklarını beyan ettikleri taahhütnameyi imzalamaları gerekmektedir.

Boşanma halinde çocukların velayeti kime verildiyse, buna dair mahkeme kararının aslı veya noter onaylı yazı

Pasaport harç ücretleri ne kadardır?

Pasaport harç ücretleri en az 6 ay ve 4 yıl olmak üzere farklı ücretlere tabi tutulur. 2020 yılı itibariyle pasaport defter ücreti 160 TL olarak belirlenmiştir. Pasaport başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuruya gelmeden önce harç ve defter bedelini ilgili bankalara yatırmış olması gerekmektedir.

Pasaport harç ücretleri şöyledir:

6 aylık pasaport için 208,30 TL (Toplam 368,30 TL)

1 yıllık pasaport için 304,40 TL (Toplam 364,40 TL)

2 yıllık pasaport için 497,00 TL (Toplam 657,00 TL)

3 yıllık pasaport için 705,90 TL (Toplam 865,90 TL)

4-10 yıl arası pasaport için 994,80 TL (Toplam 1154,80 TL)

Bu işlemlerin ardından pasaport başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşların pasaportları en geç 7 iş günü içerisinde belirttikleri adrese teslim edilmektedir.

Yeni kimlik için gerekli belgeler nelerdir? 2020 yeni kimlik randevusu nasıl ve nereden alınır?