Şehir eşkıyaları avukatlara pompalı tüfekle saldırdı

ŞİDDETE BARODAN TEPKİ

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, meslektaşlarına yapılan saldırının takipçisi olacaklarını söyledi. Başkan Balkan, "Avukatlara yönelik saldırılar ne yazık ki sürüyor, önlenemiyor. En son iki meslektaşımız görevlerini yaparken, 4 kişi tarafından hem tehdit edildi hem de saldırıya uğradılar. Ne yazık ki yalnızca pompalı tüfekle meslektaşlarımızın üzerine ateş eden şüpheli tutuklandı. O şüpheliyi azmettirenler, suçu işleyen diğer kişiler adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Bu bizim açımızdan asla kabul edilemez. Bu avukatlara, barolara, savunmaya yönelik bir saldırıdır. Gerekli bilgi ve belgeler toplanacak. Baro yönetimi olarak soruşturma dosyasını ve ileride açılacak kovuşturma dosyasına müdahil olacağız" diye konuştu.