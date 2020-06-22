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Seyrine doyumsuz manzara

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Seyrine doyumsuz manzara
"Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce, normalleşme sürecinin başlamasıyla doğa tutkunu ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Kentin yüksek kesimlerinden akan Aydınpınar, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelaleleriyle Efteni Kuş Cenneti, Pürenli, Torkul, Topuk ve Dipsiz gölleriyle Düzce, misafirlerini ağırlıyor. Kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği şelale ve göllerin bulunduğu bölgeler, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, şelalelerin, bölgenin en fazla ziyaretçi çeken noktaları olduğunu söyledi. Kovid-19 dolayısıyla vatandaşların 3 ay boyunca doğaya hasret kaldığını vurgulayan Demircan, "Bu doğa hasretini de bölgemize akın akın gelerek gidermeye uğraşıyorlar" diye konuştu.
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Seyrine doyumsuz manzara
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