Seyrine doyumsuz manzara

"Şelaleler ve göller
şehri" olarak
bilinen Düzce, normalleşme
sürecinin
başlamasıyla doğa
tutkunu ziyaretçilerin
uğrak noktası oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinden
akan Aydınpınar, Güzeldere,
Samandere ve Aktaş şelaleleriyle
Efteni Kuş Cenneti, Pürenli,
Torkul, Topuk ve Dipsiz gölleriyle
Düzce, misafirlerini ağırlıyor.
Kayın ve gürgen ağaçlarına şelale
sesinin eşlik ettiği şelale ve göllerin
bulunduğu bölgeler, renk cümbüşüyle
seyrine doyumsuz manzaralar
sunuyor. Gölyaka Belediye
Başkanı Yakup Demircan, şelalelerin,
bölgenin en fazla ziyaretçi
çeken noktaları olduğunu söyledi.
Kovid-19 dolayısıyla vatandaşların
3 ay boyunca doğaya hasret kaldığını
vurgulayan Demircan, "Bu
doğa hasretini de bölgemize akın
akın gelerek gidermeye uğraşıyorlar"
diye konuştu.