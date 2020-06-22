Seyrine doyumsuz manzara

"Şelaleler ve göllerşehri" olarakbilinen Düzce, normalleşmesürecininbaşlamasıyla doğatutkunu ziyaretçilerinuğrak noktası oluyor.Kentin yüksek kesimlerindenakan Aydınpınar, Güzeldere,Samandere ve Aktaş şelaleleriyleEfteni Kuş Cenneti, Pürenli,Torkul, Topuk ve Dipsiz gölleriyleDüzce, misafirlerini ağırlıyor.Kayın ve gürgen ağaçlarına şelalesesinin eşlik ettiği şelale ve göllerinbulunduğu bölgeler, renk cümbüşüyleseyrine doyumsuz manzaralarsunuyor. Gölyaka BelediyeBaşkanı Yakup Demircan, şelalelerin,bölgenin en fazla ziyaretçiçeken noktaları olduğunu söyledi.Kovid-19 dolayısıyla vatandaşların3 ay boyunca doğaya hasret kaldığınıvurgulayan Demircan, "Budoğa hasretini de bölgemize akınakın gelerek gidermeye uğraşıyorlar"diye konuştu.