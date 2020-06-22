Siber zorbalık nedir? Siber zorbalık suçunun cezası...

Teknolojinin hayatımızdaki rolü ve önemi her geçen gün daha da artıyor. Sosyal medyanın kişinin hayatındaki önemi arttıkça kendisinden ödün vererek başkalaşmaya başlar. Bulunulan sosyal ortamda baskın karakterler, genellikle yetişkinler farkında olarak veya olmayarak siber zorbalık suçunu işleyebilir. Son yıllarda çokça davaya da konu olan siber zorbalık nedir? Çocuklar ve gençler üzerinde kurulan sosyal medyadaki baskının sonuçları aileler için çok ağır olmaktadır. Siber zorbalık konusunda Türk Ceza Kanunu ne diyor? İşte detaylar…
Avukat Emrehan Arıkan, siber zorbalık konusunun kanuni müeyyidesi hakkında şu ifadeleri kullandı...
Siber zorbalık, maruz kalan kişiler üzerinde psikolojik veyahut sosyal anlamda telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerin yaşanmasına yol açmaktadır. Günümüzde ise Bu suçun en büyük mağduru ne yazık ki çocuklardır. Belirtilen eylemlerin çocuklara karşı işlenmesi durumunda ise; çocuklar üzerinde ki etkisi daha büyük olup uzun süre boyunca psikolojik destek almaları dahi gerekmektedir. Yaşanılan bu mağduriyetlerin önlenmesi adına çocuklar ve gençlerin konuyla ilgili ebeveynleri tarafından bilgilendirilmesi ve yapılan bu tarz eylemlerinin suç olduğu bilincinin aşılanması gerekmektedir.
Siber zorbalık hakkında Türk hukukunda açık bir hukuki düzenleme ve siber zorbalık yasası olmamasına karşın, Türk Ceza Kanunu'nda siber zorbalık davranışına uygulanabilecek pek çok hüküm bulunmaktadır:
Bu açıdan siber zorbalığa yönelik eylemlere maruz kalan mağdurların; hukuki yardım alarak, söz konusu eylemlerin somut olay açısından değerlendirilmesi suretiyle TCK kapsamında hangi suçun unsurlarını ihtiva etmekte ise bu çerçevede hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir.