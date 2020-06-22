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Silivri'de Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü

Silivri'de Otoyolu üzerinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 00:48 ABONE OL
Silivri'de TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü

Olay, 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Çetinkaya'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Çetinkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ozan Çetinkaya'nın cansız bedeni İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Silivri'de TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü
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