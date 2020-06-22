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Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi konuştu

'da öğretim görevlisi 'ın yaşadığı sitedeki meyve ağaçlarını kesmesi tepkilere neden olmuştu. Siteyi ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Gazetecilere konuşan Hacı Reşit Yılmaz, yaptığı açıklamada ağaçları diktiğinde de hakarete uğradığını, kestiğinde de hakarete uğradığını söyledi. Yılmaz, konuşmasının devamında "Ağaç katliamı yapmadım. İnsanların duyarsızlıkları ve edepsizlikleri yüzünden ağaçları kesmek zorunda kaldım." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 16:10 Son Güncelleme: 22.6.2020 16:15 ABONE OL
Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu

Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğretim görevlilerinden , evinin bulunduğu toplu konutun ortak kullanım alanı olan bahçeye diktiği 12 meyve ağacından 7'sini, kendisinden başka ilgilenen olmadığı gerekçesiyle kesti.

Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu

Yılmaz, "İnsanların duyarsızlıkları yüzünden ağaçları kesmek zorunda kaldım. Ağaçları diktim diye hakarete uğradım, şimdi ise kestiğim için hakarete uğruyorum" dedi.

Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı öğretim görevlisi , evinin bulunduğu Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki konutların ortak kullanım alanı olan bahçeye, yaklaşık 10 yıl önce 12 meyve ağacı fidanı dikti.

Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu

Zamanla büyüyen fidanlar erik, şeftali, ceviz, kayısı, incir ve dut vermeye başladı.

Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu

Mahallelilerin meyveleri koparıp yemesi ile ağaçlarla ilgilenen olmamasına sinirlenen öğretim üyesi Yılmaz, geçen perşembe günü, 12 ağaçtan 7'sini kökünden kesti.

Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu

"İNSANLARIN EDEPSİZLİKLERİ YÜZÜNDEN KESTİM"

, yaptığı açıklamada "Ağaç katliamı yapmadım. İnsanların duyarsızlıkları ve edepsizlikleri yüzünden ağaçları kesmek zorunda kaldım.

Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu

Bu ağaçları dikip, büyüttüm. Bana laf söyleyenler bir kere bu ağaçları sulamışlar mı?

Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu

Sizlere hakaret edilse o problemden kurtulmak istemez misiniz? Ağaçları diktim diye hakarete uğradım, şimdi ise kestiğim için hakarete uğruyorum" dedi.

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Sitedeki ağaçları kesen öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz konuştu
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