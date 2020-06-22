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Sokakta bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü

'de kan donduran cinayet! Sokak ortasında bıçaklanan isimli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kimliği öğrenilemeyen saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 12:03 ABONE OL
Sokakta bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü

Olay, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Aras isimli bir genç ismi henüz belirlenemeyen bir şahısla sokak ortasında kavga etti. Kavga esnasında iddialara göre, Aras vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı çevre sakinleri ise polisi arayarak yardım istedi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Aras'ı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı ancak genç adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ederken, olayı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

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Sokakta bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
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