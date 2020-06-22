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Son dakika: 'dan İstanbullulara yağış uyarısı

, geçtiğimiz haftayı yağışlı havalarla geçirmişti. Sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Son dakika haberine göre 'dan önümüzdeki iki gün için yağışlı hava uyarısı geldi. Yağışların yarın sabah saat 10:00'dan itibaren etkili olacağı belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 15:27 Son Güncelleme: 22.6.2020 15:28 ABONE OL
Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (), önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaştı.

Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı

Yağışların yarın saat 10.00'da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı

İBB tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı ve çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi.

Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (saat 10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor.

Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı.

Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı

, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.

Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı
Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı
Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı
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Son dakika: AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı
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