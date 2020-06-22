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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası!

HABERİ: Bir ile daha getirildi! ile !

Corona pandemisi nedeniyle bazı illere geçtiğimiz günlerde getirilmişti. Her geçen gün konu ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken iline de zorunluluk getirildi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalar yaparken vatandaşlar konu ile alakalı son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu bağlamda; hangileri? ile maske takmama cezası ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 22.6.2020 18:48 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası!

Her defasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın altını çizdiği sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin değerlendirmelere öncelik verilirken geçtiğimiz günlerde pek çok ile getirilmişti. Edinilen bilgisine göre; bugün iline de zorunluluk geldi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken detaylara da değindi. Bu bağlamda; maske takmak zorunluluğu olan iller hangileri? ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER İLE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI!

Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama şöyle;

"22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi. "

İşte maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası son dakika haberi!

SON DAKİKA HABERİ: Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası!

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.

İŞTE MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Daha önce de Erzincan, İstanbul, Bursa , Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak ve Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

900 LİRA PARA CEZASI

Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası!
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SON DAKİKA HABERİ: Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası!
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