SON DAKİKA HABERİ: Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası!

Her defasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın altını çizdiği sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin değerlendirmelere öncelik verilirken geçtiğimiz günlerde pek çok ile maske takma zorunluluğu getirilmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre; bugün Ordu iline de zorunluluk geldi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken detaylara da değindi. Bu bağlamda; maske takmak zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER İLE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI!

Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama şöyle;

"22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi. "

İşte maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası son dakika haberi!