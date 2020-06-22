SON DAKİKA HABERİ: Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası!

Her defasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın altını çizdiği sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin değerlendirmelere öncelik verilirken geçtiğimiz günlerde pek çok ile maske takma zorunluluğu getirilmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre; bugün Ordu iline de zorunluluk geldi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken detaylara da değindi. Bu bağlamda; maske takmak zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama şöyle;
"22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi. "
İşte maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası son dakika haberi!
ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.
İŞTE MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER
Daha önce de Erzincan, İstanbul, Bursa , Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak ve Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.
900 LİRA PARA CEZASI
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.