Son Dakika Haberi: Halkbank ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank İhtiyaç Kredisi sorgulama ekranı! 0.49 faiz oranı ile geri ödemesi yapılan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nin vadesinin 36 ay olduğu Halkbank destek kredisi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecek ve sonrasında ise başvuru sonucu olumlu yönde değerlendirilenler bankaya gitmeden kredilerini kullanabilecekler. Bu bağlamda; : Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ekranı ile son dakika haberinin detayları!
Halkbank tarafından yapılan duyuru da bireysel temel ihtiyaç kredisinin ayrıntıları belli oldu. Yapılan açıklama da;
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur. denildi.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
Nasıl Faydalanabilirim?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşteriler yararlanabilecektir.
Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.
Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır.
Başvurularınızı;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.