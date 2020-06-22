Son Dakika Haberi: Halkbank ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank İhtiyaç Kredisi sorgulama ekranı! 0.49 faiz oranı ile geri ödemesi yapılan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nin vadesinin 36 ay olduğu Halkbank destek kredisi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecek ve sonrasında ise başvuru sonucu olumlu yönde değerlendirilenler bankaya gitmeden kredilerini kullanabilecekler. Bu bağlamda; : Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ekranı ile son dakika haberinin detayları!

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Halkbank tarafından yapılan duyuru da bireysel temel ihtiyaç kredisinin ayrıntıları belli oldu. Yapılan açıklama da;

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur. denildi.