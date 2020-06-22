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Haberi: ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, kamu bankaları tarafından sunulan kredi desteği bu noktada oldukça rağbet görüyor. tarafından sunulan ihtiyaç kredisi desteği ile ilgili araştırmalar da son hızıyla devam ediyor. Uygun faiz oranıyla 6 ay sonra ödenecek olan 1000 TL ile 10000 TL arasında destek kredisi imkânı sunan Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuruları araştırılıyor. Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı ve haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 23.6.2020 01:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Halkbank ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç Kredisi sorgulama ekranı! 0.49 faiz oranı ile geri ödemesi yapılan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nin vadesinin 36 ay olduğu Halkbank destek kredisi gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecek ve sonrasında ise başvuru sonucu olumlu yönde değerlendirilenler bankaya gitmeden kredilerini kullanabilecekler. Bu bağlamda; : Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ekranı ile son dakika haberinin detayları!

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Halkbank tarafından yapılan duyuru da bireysel temel ihtiyaç kredisinin ayrıntıları belli oldu. Yapılan açıklama da;

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur. denildi.

Son Dakika Haberi: Halkbank ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Tutar ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

Nasıl Faydalanabilirim?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşteriler yararlanabilecektir.

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır.

Son Dakika Haberi: Halkbank ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvurularınızı;

İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Son Dakika Haberi: Halkbank ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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