Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

Son dakika haberler… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelgede YKS sınavının giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek olan yoğunluğu önlemek amacıyla uygulanacak olan kısıtlamanın saatleri de kamuoyuna duyurulmuş oldu. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; kısıtlama salgının yayılımına önlem olarak gerçekleştirilecek. Peki, 27-28 Haziran Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte gelen son dakika haberinin detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise Pazartesi ile beraber milyonların gündemine geldi. Buna göre; YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…