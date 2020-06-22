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haberler... Bu var mı? günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

Geçtiğimiz günlerde tarafından yayınlanan genelgesine göre; saatleri duyurulmuş oldu. tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavının giriş ve çıkışında olabilecek yoğunluğu ve dolaylı olarak salgının yayılımını engellemek amacıyla uygulanan bu kısıtlama genelinde gerçekleşecek. Peki, YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.6.2020 07:09 Son Güncelleme: 22.6.2020 07:09 ABONE OL
Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

haberler… ile ilgili tarafından genelgede sınavının giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek olan yoğunluğu önlemek amacıyla uygulanacak olan kısıtlamanın saatleri de kamuoyuna duyurulmuş oldu. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; kısıtlama salgının yayılımına önlem olarak gerçekleştirilecek. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte gelen son dakika haberinin detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise Pazartesi ile beraber milyonların gündemine geldi. Buna göre; YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlama 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olup genelge içerisinde yer alan saatler arasında uygulanırken sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak…

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

LGS ve sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

YKS ülke genelinde yapıldığından kısıtlama 81 ilde uygulanıyor…

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Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?
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