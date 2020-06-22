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Son dakika: 'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk

'da haftanın ilk iş gününde ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve metrobüs ve duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 08:46 Son Güncelleme: 22.6.2020 09:01 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk

Son dakika haber: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 81 İl valiliğine gönderilen genelge ile 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza uygulanacağı açıklanmıştı. Bugün Cevizlibağ metrobüs durağında sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise maskeyi uygunsuz şekilde taktığı bazılarının ise hiç takmadığı görüldü.

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Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk
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