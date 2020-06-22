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Son dakika: Kız isteme merasiminde koronavirüs patladı! Mahalle böyle karantinaya alındı...

'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine mahalle karantinaya alındı. Sokağın giriş ve çıkışları toprakla kapatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 13:39 ABONE OL
Son dakika: Kız isteme merasiminde koronavirüs patladı! Mahalle böyle karantinaya alındı...

Konya'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alınan mahallenin girişleri toprak dökülerek kapatıldı. Ailenin akrabalarından 10 kişinin ise hastaneye götürülüp, koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi.

Eskiden belde statüsünde olan Kesecik Mahallesi'nde bir evde kız isteme merasimi düzenlendi. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasiminin ardından erkek tarafı Hatay'a döndü.

Törenin düzenlendiği kız tarafından 5 kişide koronovirüse rastlanılması üzerine aile tedavi altına alındı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması nedeniyle bin 300 nüfuslu mahalle, gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alındı.

Önlem amaçlı da mahallenin girişine toprak dökülerek kapatıldı. Ailenin akrabalarından 10 kişinin ise bugün hastaneye götürülüp, koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. Seydişehir Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması başlattı.

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Son dakika: Kız isteme merasiminde koronavirüs patladı! Mahalle böyle karantinaya alındı...
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