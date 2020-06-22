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Son dakika: Osmaniye, şehidini sonsuzluğa uğurladı

Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan , memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 14:48 ABONE OL
Son dakika: Osmaniye, şehidini sonsuzluğa uğurladı
Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan 22 yaşındaki şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak için Osmaniye merkez Mevlâna Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Baba İsmail Köse, anne Fatma Köse ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Köse'nin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Burada yapılan törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.

Şehit Köse, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Son dakika: Osmaniye, şehidini sonsuzluğa uğurladı
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