Son dakika! Polisten dev denetim! Maske takmayanlara ceza yağdı...

Maskeli bir vatandaş, ceza kesilen kişilerle ilgili, "Hiç umursamadan gidiyorlar. Bize yazık günah değil mi 65 yaş üstüyüz. Biz evde 3-4 ay kaldık. Yazık değil mi bize, terliyoruz gözümüzden yaş akıyor. Bir yere gidemiyoruz." dedi.