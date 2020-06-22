Son dakika! Polisten dev denetim! Maske takmayanlara ceza yağdı...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bugün denetimler başladı. İstanbulluların birçoğunun maske taktığı görülürken bazı vatandaşlar maske takmadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Boğa Meydanı'nda maske denetimi yaptı. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşları tek tek durdurarak ceza kesti.
Kimi vatandaşlar ise polis denetimini gördükleri anda maskelerini yüzlerine taktı. Polis ekipleri; maskesiz fotoğraf çektiren, bisiklete binen ve yolda yürüyen vatandaşlara göz açtırmadı. Yarım saat içinde 15 kişiye, toplamda 13 bin 500 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan vatandaşlar maskelerini takmayı unuttuklarını söyledi.
Maskeli bir vatandaş, ceza kesilen kişilerle ilgili, "Hiç umursamadan gidiyorlar. Bize yazık günah değil mi 65 yaş üstüyüz. Biz evde 3-4 ay kaldık. Yazık değil mi bize, terliyoruz gözümüzden yaş akıyor. Bir yere gidemiyoruz." dedi.
ESENYURT'TA MASKE DENETİMİ, 23 KİŞİYE CEZA YAZILDI
İstanbul'da 17 Haziran'dan itibaren başlayan maske takma zorunluluğu kapsamında Esenyurt'ta denetim yapıldı. Polis ekipleri maske takmayanlara ceza yazarken bazılarının maskeyi çantasında ve cebinde taşıdığı görüldü. Kimisi de maske zorunluluğundan haberinin olmadığını söyledi.
Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla İstanbul'da 17 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Bu tedbirler kapsamında polis ekipleri tarafından İstanbul'da maske denetimleri yapılmaya başladı.
Esenyurt Meydanı'nda maske uygulaması yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara ceza yazıldı.
Meydanda denetim yapan ekipler maskesiz olan ve maskeyi farklı şekillerde takanları tespit ederek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hakkında bilgilendirme yaptı.
Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 23 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL'lik para cezası kesildi.
Yapılan denetimlerde bazı vatandaşlar maskeyi çantasında taşırken bazıları cebinden bazıları da cüzdanından çıkarıp taktı. Bisikletiyle meydanda bulunan bir genç ise maske kuralından haberinin olmadığını söyledi. Maske takmayınca ceza yedi, şoke oldu Bağcılar'da maske denetimleri sürüyor.
Maske takmayınca ceza yedi, şoke oldu Bağcılar'da maske denetimleri sürüyor.