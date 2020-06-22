Son dakika: Şanlıurfa'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

KAYINPEDER HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hacı Arslan ve Fatih Altıntaş ise ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba Arslan da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Fatih Altuntaş, tedavi altına alındı.