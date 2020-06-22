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Son dakika: 'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

’nın Siverek ilçesinden son dakika haberi... Halim Çakırtaş, evi terk edip, baba ocağına dönen dini nikahlı eşi Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü, akrabaları Fatih Altuntaş'ı da ağır yaraladı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 16:41 Son Güncelleme: 22.6.2020 17:02 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

Olay, ilçeye bağlı Börüncek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aynur Arslan, 2 ay önce eşi Halim Çakırtaş'ı terk edip, babasının yanına yerleşti.

Son dakika: Şanlıurfa'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

Bugün Hacı Arslan'ın evine giden Çakırtaş, eşini eve geri götürmek istedi. Ancak Aynur Arslan, gitmek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından aracına giden Çakırtaş, av tüfeğini alıp, geri döndü. Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan ile akrabaları Fatih Altuntaş'a av tüfeğiyle ateş etti.

Son dakika: Şanlıurfa'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

Çakırtaş olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aynur Arslan'ın öldüğünü belirledi.

Son dakika: Şanlıurfa'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

KAYINPEDER HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hacı Arslan ve Fatih Altıntaş ise ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba Arslan da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Fatih Altuntaş, tedavi altına alındı.

Son dakika: Şanlıurfa'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

Jandarma ve polis ekipleri, mahalle ile hastane çevresinde güvenlik önlemi alarak, Halim Çakırtaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Şanlıurfa'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!
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Son dakika: Şanlıurfa'da vahşet! Eşini ve kayınpederini öldürdü!
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