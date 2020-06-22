Son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı gelişmeleri: "Yoğun bakım hasta sayısı düşüyor..." 22 Haziran tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Corona virüsü vaka sayısı özellikle son zamanlarda yaşanan artışla beraber tüm ülkenin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün gelen verilere göre pozitif hasta sayısının bin 192 olduğu bildirilirken korona teşhisi konmuş 22 vatandaşımız hayatını kaybetti. Özellikle salgında yaşanan bu kritik dönemde uzmanlar sosyal mesafenin önemini her fırsatta hatırlatmaya devam ediyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı, ölü ve iyileşen sayısında son durum ne? İşte Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile son dakika haberinin detayları…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz güne dair Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada; "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." İfadeleri dikkat çekmişti…

22 HAZİRAN GÜNLÜK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bugüne dair tablo henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacaktır…