Son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı gelişmeleri: "Yoğun bakım hasta sayısı düşüyor..." 22 Haziran tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Corona virüsü vaka sayısı özellikle son zamanlarda yaşanan artışla beraber tüm ülkenin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün gelen verilere göre pozitif hasta sayısının bin 192 olduğu bildirilirken korona teşhisi konmuş 22 vatandaşımız hayatını kaybetti. Özellikle salgında yaşanan bu kritik dönemde uzmanlar sosyal mesafenin önemini her fırsatta hatırlatmaya devam ediyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı, ölü ve iyileşen sayısında son durum ne? İşte Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile son dakika haberinin detayları…
Geçtiğimiz güne dair Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada; "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." İfadeleri dikkat çekmişti…
Bugüne dair tablo henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacaktır…
Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.
Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayıları açıklandı! Türkiye güncel corona virüs tablosu | Video
"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN YENİ VAKA SAYIMIZDAN 220 FAZLA"
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük; Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadesini kullandı.
KIZILAY AKADEMİDEN "KOVİD-19" ANKETİ
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Akademi Başkanlığı, salgının tüm boyutlarıyla yaşandığı 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Kovid-19'un toplumda nasıl bir etki yarattığına ilişkin online anket uygulaması gerçekleştirdi.
Türk Kızılay bünyesindeki Kızılay Akademi Başkanlığınca yapılan ve 37 bin 296 kişinin katıldığı "Kovid-19 Algı ve Tutum Araştırması"nda, katılımcıların yüzde 90'ı, yeni tip koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.
Katılımcıların yüzde 48'i çevresindeki kişilerin yeteri kadar önlem almadığını ve yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğünü belirtirken, yüzde 79 oranındaki katılımcı maskenin koruyucu olduğunu düşünmediğini, yüzde 86'sı ise maske taktığını kaydetti.
"HER HUZUREVİNDE BİR DOKTOR GÖREV YAPACAK"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 riskine karşı başta huzurevleri ile engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri olmak üzere resmi ve özel tüm kuruluşlarda alınan önlemler ve gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.
Selçuk, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarının sayısının artırılacağını belirterek, "Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız, ilanına çıkacak." dedi.
Bakan Selçuk, "(Kovid-19 salgını) Dünyada maalesef vefatların yüzde 50'si huzurevlerinde gerçekleşti. Çok acı vakalar, acı örnekler izledik. Aldığımız sıkı önlemler sayesinde huzurevlerinde Kovid-19'dan vefatların, Türkiye'deki tüm vefatlar içindeki oranı yüzde 4 oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, Vefa Sosyal Destek Gruplarına ilişkin, bu süreçten sonra da "Vefa" ismini koruyarak, farklı bir şekilde devinimini sağlayarak bu projeye devam edileceğini kaydetti.
Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı kadın konukevleri, çocukevleri siteleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinin bulunduğuna işaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, bu kuruluşlardan toplamda 100 bine yakın kişinin hizmet aldığını belirtti.
Selçuk, kuruluşlardaki vatandaşların sağlığını korumakla görevli olduklarını vurgulayarak, özellikle yaşlıların salgına karşı en kırılgan grup olduğuna dikkati çekti.