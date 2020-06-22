Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2020 Steam yaz indirimleri başlama tarihi…

Hem dünyada hem de ülkemizde çokça popüler olan dijital oyun mağazası Steam'in yaz indirimleri oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, yaz indirimlerinin de Haziran ayında yapılması bekleniyor.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.