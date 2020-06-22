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TOKİ Merkez kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Rize Merkez sosyal konut kura sonucu isim listesi

TOKİ Merkez kura çekilişi bugün saat 10’da gerçekleşecek. 100 bin sosyal konut projesi ile 81 ilin tamamında inşa edilen TOKİ konutları, internet üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın kura çekilişi ile sahiplerine ulaşıyor. 22 Haziran Pazartesi, Rize Merkez TOKİ kura çekilişi kazananları da bugünkü canlı yayınının ardından belli olacak. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlayan projeye, başvuru döneminde yoğun ilgi gösterilmişti. İşte Rize Merkez kura çekilişi ile ilgili detaylar ve kura çekilişi ile kazananların isim listesi…

Giriş Tarihi: 22.6.2020 08:39 Son Güncelleme: 22.6.2020 08:39 ABONE OL
TOKİ Rize Merkez kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Rize Merkez sosyal konut kura sonucu isim listesi

TOKİ tarafından 81 ilde inşa edilen konutlar, kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Bugün saat 10'da TOKİ Merkez konutları için çekiliş yapılacak. TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak çekiliş ile, 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 konutun sahipleri belli olacak. İşte, bugün gerçekleşecek TOKİ Rize Merkez çekilişine ilişkin detaylar ve TOKİ kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ RİZE MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TOKİ Rize Merkez toplu konut projesi kurası sonuçları 10:00'da yapılacak canlı yayınla belli olacak.

TOKİ Rize Merkez kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Rize Merkez sosyal konut kura sonucu isim listesi

TOKİ Merkez kura çekilişi canlı yayınını izlemek için tıklayınız...

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TOKİ Rize Merkez kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Rize Merkez sosyal konut kura sonucu isim listesi
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TOKİ Rize Merkez kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Rize Merkez sosyal konut kura sonucu isim listesi
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