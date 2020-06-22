TOKİ Rize Merkez kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Rize Merkez sosyal konut kura sonucu isim listesi

TOKİ tarafından 81 ilde inşa edilen konutlar, kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Bugün saat 10'da TOKİ Rize Merkez konutları için çekiliş yapılacak. TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak çekiliş ile, 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 konutun sahipleri belli olacak. İşte, bugün gerçekleşecek TOKİ Rize Merkez çekilişine ilişkin detaylar ve TOKİ kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ RİZE MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TOKİ Rize Merkez toplu konut projesi kurası sonuçları 10:00'da yapılacak canlı yayınla belli olacak.