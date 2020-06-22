Virüs aile içinde yayılıyor

Türkiye, 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine başladı. Yeni normal için toplu taşımadan kafe ve restoranlara kadar her alan için kurallar konuldu. Ama bu kuralların temelini üç önemli konu oluşturuyordu. Maske, 1,5 metrelik sosyal mesafe ve el hijyeni. Ancak bu üç kurala yeterince uyulmadı. Özellikle sosyal mesafe hiçe sayıldı. Asker uğurlama, kutlama, taziyeler, evlerde partiler, toplu maç seyretmeler, parklardaki görüntüler nedeniyle vakalar hızla artmaya başladı. Günlük vakaların 2 bine yaklaşması alarm zillerinin çalmasına neden oldu.Bu noktada bazı tedbirlerin geri gelebileceği endişesi ortaya çıktı. Ramazan Bayramı sonrasında artıya geçen vakalar son günlerde tekrar düşüşe geçti. Bunda vatandaşların kısıtlamalar geri gelecek endişesi ile kurallara eskisinden daha fazla uyması etkili oldu. Kurallara uyulması da günlük vaka sayılarının tekrar düşmesini beraberinde getirdi. Son günlerde vakaların görülme şeklinde de önemli değişiklik oldu. Taziye çadırları, kutlamalar, asker uğurlamaları gibi toplu bulunulan yerlerden çıkan vakalar yerini aile içine bıraktı. Son bir kaç gündür vakaların çok büyük bir çoğunluğunun aile yanı evin içinden çıktığı bildirildi. Virüse yakalanan kişiler birlikte yaşadığı kişileri enfekte ediyor. Kurallara uyum olduğu için iş arkadaşları ya da sosyal alanları birlikte kullandığı kişilere bulaştırma çok fazla yaşanmıyor.Kurallara uymayan yüzde 20'lik dilimin büyük bölümünü gençler oluşturuyor. Bu nedenle Toplum Bilimler Kurulu, gençlerin kurallara daha fazla uyması için neler yapılabileceği ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kurallara en ışıyan kesim ise 65 yaş üstü. Salgının başından buna şakaya çıkma kısıtlaması dahil maske, mesafe kurallarına en fazla özen gösteren bu kesim.