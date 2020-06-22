Zehriyle 10 dakikada öldürüyor! Bu kez de motosikletten çıktı...

ZEHRİYLE ÖLDÜRÜYOR

Yoğun uğraşlar sonunda çıkarılan ve boyunun en az 2 metre olduğu tahmin edilen yılanın zehirli bir tür olan "engerek" yılanı olduğu öğrenilirken, yılanın motosikletin içine nerede ve nasıl girdiği merak konusu oldu.