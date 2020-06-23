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1 kendisini iple tavana astı

'nın Kocaali ilçesinde, Hanife Köse (43) evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 22:42 Son Güncelleme: 23.6.2020 22:44 ABONE OL
1 çocuk annesi kendisini iple tavana astı

Olay, öğleden sonra Karşı Mahalle'de meydana geldi. 1 Hanife Köse evde kimse olmadığı sırada kendisini iple tavana astı. Eşi eve döndüğünde karısının tavanda asılı olduğunu görünce şoke oldu.

1 çocuk annesi kendisini iple tavana astı

Kocasının feryadını duyan ve eve gelen komşular, Köse'yi ipe asılı halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hanife Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Hanife Köse'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

1 çocuk annesi kendisini iple tavana astı
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1 çocuk annesi kendisini iple tavana astı
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