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22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı

'nın Soma ilçesinde 14 Mart tarihinde baraj gölünde önce bir insana ait kesik kol ardından cesede ait diğer uzuvlar bulunmuştu. Yapılan incelemelerde cesedin 22 yaşındaki 'e ait olduğu belirlenmişti. Emniyet güçlerinin güvenlik kamerası araştırmalarından Eren'i vahşice öldürdüğü tespit edilen veteriner hekim Mehmet T. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre; bugün olay yerinde katil zanlısına keşif yaptırıldı. Zanlı Mehmet T., Özcan Eren'i nasıl öldürdüğünü ve sonrasını soğuk kanlılıkla anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 17:12 Son Güncelleme: 23.6.2020 17:15 ABONE OL
22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı

'nın Soma ilçesinde vahşice öldürülen 22 yaşındaki 'in cinayet zanlısı Veteriner Hekim Mehmet T. bulunduğu cezaevinden jandarma tarafından alınarak cinayetin işlendiği alanda keşif yaptırıldı. Katil zanlısı Mehmet T., Özcan Eren'i bir yol kenarında tüfekle vurup öldürdükten sonra aracının bagajında kendisine ait veteriner dükkanının bodrumun götürüp burada baltayla parçalara ayırdıktan sonra parçaları Sevişler Barajı ve Aydıncık Göletine attığını itiraf etti.

22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı

'nın Soma ilçesinde Sevişler Barajı'nda geçtiğimiz 14 Mart'ta insan vücuduna ait kesik bir kolun bulunmasıyla başlayan aramalarda 11 parçaya bölünen 'e ait uzuvlar Sevişler Barajı ve Karacakaş'taki Aydıncık göletinde bulundu. Cesedin Bayat Mahallesinden kaybolan Özcan Eren'e ait olduğu yapılan DNA ile tespit edildi.

22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı

Olayla ilgili 'in en son görüştüğü Veteriner Hekim Mehmet T. gözaltına alınmış daha sonra delil yetersizliğinden serbest kalmıştı. Barajdan insan kolu bulunmasıyla Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen uzuv nedeniyle Veteriner Hekim Mehmet T. yeniden gözaltına alınmış sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, cezaevinde suçunu itiraf etmişti.

22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı

Bugün de olayla ilgili keşif nedeniyle jandarma nezaretinde Soma'ya getirilen Mehmet T., cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde anlattı.

22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı

Sevişler Mahallesi ile Yağcıllı arasındaki kara yolu kenarında bir bahçede önce tüfekle vurduğu 'i aracıyla Soma'daki veteriner dükkanının bodrumuna getirdiğini anlatan Mehmet T., burada baltayla parçalara ayırarak Sevişler Barajı ile Aydıncık Göletine attığını söyledi.

22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı

Baraj göletinde ve cinayetin ilk işlendiği yerde yapılan keşif sonrasında Veteriner Hekim Mehmet T. yeniden cezaevine götürüldü.

22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı
22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı
22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı
22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı
22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı
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22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı
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