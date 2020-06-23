22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı... Cinayeti olay yerinde soğuk kanlılıkla anlattı

Manisa'nın Soma ilçesinde vahşice öldürülen 22 yaşındaki Özcan Eren'in cinayet zanlısı Veteriner Hekim Mehmet T. bulunduğu cezaevinden jandarma tarafından alınarak cinayetin işlendiği alanda keşif yaptırıldı. Katil zanlısı Mehmet T., Özcan Eren'i bir yol kenarında tüfekle vurup öldürdükten sonra aracının bagajında kendisine ait veteriner dükkanının bodrumun götürüp burada baltayla parçalara ayırdıktan sonra parçaları Sevişler Barajı ve Aydıncık Göletine attığını itiraf etti.



