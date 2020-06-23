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300 milyon TL’lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu

’da bir 300 milyon TL’ye yakın vurgun yaparak kayıplara karıştı. Geriye sadece sahte takılar kaldı

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 21:34 ABONE OL
300 milyon TL’lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL'ye yakın para topladı. Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı.

Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır'da kırmızı alarm başladı, şahısın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi. Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi.

Edinilen bilgilere göre şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı iddia edildi.

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300 milyon TL’lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu
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