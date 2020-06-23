Alperen'i öldüren zanlının eski eşinden şoke eden ifadeler

'KORKUDAN İHTİYAÇLARIMIZI DAHİ ALAMIYORUZ'



Cinayeti duyduğunda hissettiklerini anlatan Nazan K., "Cinayeti duyduğumda kızımın yanlarında olabileceğini düşündüm. Evlilik hayatımızda bana ve çocuklarıma da çok zarar verdi. Çocuğum orada olabileceğini düşündüğüm için birçok yere başvuruda bulundum. Kızım, Harun'un ailesinin yanındaymış onu öğrendim. Bizim korkularımız devam ediyor. Ben burada tek kızımla yaşıyorum. 2 gündür dışarı çıkamıyoruz. Korkudan ihtiyaçlarımızı dahi alamıyoruz. O adam nerede ne yapacağı belli olmayan bir insan. Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' diye bir şeyler söylemiş. Bunları da duyunca çocuğumun biri yanımda, diğeri onlarda, çok korkuyorum; çünkü bu adam her şeyi yapabilir. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen çocuğum bana verilsin. Velayeti bende olan çocuğun o adamın ailesinin yanında. Bu adam yakalanıncaya kadar devlet beni korusun. Benim iki kızım var. Bir can gitti, iki can daha gitmesin. Kadın cinayetleri devam ediyor, en azından bir kadın cinayeti daha olmasın" ifadelerini kullandı.





