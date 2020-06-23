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Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen 'in annesi o anları anlattı

'da 23 yaşındaki Kukuk çocukluk arkadaşları tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. "Yavrum kucağımda can verdi. Yüzü gözü kandı. Pantolonundan ve ayakkabısından tanıdım" diyen anne Fatma Kukuk, SABAH'a konuştu: "Gece uyuyordum, dışarıdaki kavga sesine uyandım. Kendi evladım olduğunu düşünmedim. Bakmaya gittim. Koştum, baktım ayakkabı Mehmedimin ayakkabısı. Aldım kucağıma, sana kim yaptı bunu oğlum dedim. Bana bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama gücü yetmedi, kucağımda son nefesini verdi. Yavruma bunu yapanlar serbest kalmış. Sayın Cumhurbaşkanımız'a sesleniyorum, beni sahipsiz bırakmasın. Bu katiller cezasını çeksin. Mehmedimi öldürenler cezasız kalmasın..."

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 23.6.2020 11:40 Son Güncelleme: 23.6.2020 12:32 ABONE OL
Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kukuk'u (23) gece saatlerinde evine doğru giderken çocukluk arkadaşı olduğu ve aralarında husumet olduğu söylenilen kişiler tarafından önü kesildi.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Öncesinde Kukuk'la bir süre tartışma yaşayan M.Ç., C.K. ve M.Ö daha sonra beklemeye başladı. Evinin önünde Kukuk'u önce darp eden şahıslar daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan anne aşağıya inerek oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kukuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların kasten adam yaralama, uyuşturucu satmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler denetimli serbestlik ile serbest bırakıldığı öğrenildi. İşlenen cinayet ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

"YAVRUM KUCAĞIMDA CAN VERDİ"

Oğlunun katillerinin serbest bırakılmasına isyan eden anne Fatma Kukuk, SABAH gazetesine şu açıklamalarda bulundu; "Ben uyuyordum gürültüye uyandım. Kalktım baktım balkona çıktım. Komşular balkondan ayrılın polis çağıracağım diye bağırıyorlardı. Birisi diyor ki ambulans çağır. Haydi Mehmet dedi biri. Ambulans, Mehmet duyunca aşağı indim hemen.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Gittim baktım ki benim çocuğum. Ayakkabısından tanıdım. Oğlum benim sana kim yaptı bunu dedim. Kucağıma aldım gözleri falan kaymıştı. Bir iki mırıldandı sonra can verdi.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Yüzü gözü kan içindeydi. Komşular yetişin Mehmedimi öldürmüşler dedim. Bağırdım ama oğlum ses çıkarmadı. Yavrum kucağımda can verdi. Ben cumhurbaşkanımıza sesliyorum beni sahipsiz bırakmasın. Benim çocuğumu öldürenler serbest kaldı. Onlar en kısa sürede cezasını çeksin" dedi.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

"KATİLLER BABAMIN CENAZESİNE GELMİŞLERDİ"

Kardeşimi öldürenlerin bir yıl önce kanserden vefat eden babamın cenazesine geldiler evimizde yatıp kalktılar diyen abla Derya Kukuk ise şunları söyledi;" Kardeşimi sitelerde güvenlik görevliliği yapıyordu.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Sevdikleri için gönül rahatlığı ile güvenirlerdi. Eve giderken arkadaşından ayrılıp arabayı ara sokağa çekip gözetlemişler, pusu kurmuşlar kardeşim gelince görüp kollarından çekip sürüklemişler.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Tartışmayı annem duymuş. Defalarca bıçaklamışlar darp etmişler. Annemin kollarında öldü. Annem ayakkabısından ve pantolonundan tanımış. Kardeşimi kimlerin öldürdüğü ortada polis yakaladı.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Mahkeme serbest bıraktı. Bunu yapanlar belki bizimde peşimize düşer. Bu katiller biran önce yakalansın içeri atılsın" dedi.

Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı
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Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı
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