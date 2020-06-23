Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Öncesinde Kukuk'la bir süre tartışma yaşayan M.Ç., C.K. ve M.Ö daha sonra beklemeye başladı. Evinin önünde Kukuk'u önce darp eden şahıslar daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan anne aşağıya inerek oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kukuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı.