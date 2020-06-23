Çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Akif'in annesi o anları anlattı

Olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Akif Kukuk'u (23) gece saatlerinde evine doğru giderken çocukluk arkadaşı olduğu ve aralarında husumet olduğu söylenilen kişiler tarafından önü kesildi.
Öncesinde Kukuk'la bir süre tartışma yaşayan M.Ç., C.K. ve M.Ö daha sonra beklemeye başladı. Evinin önünde Kukuk'u önce darp eden şahıslar daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan anne aşağıya inerek oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kukuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı.
3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların kasten adam yaralama, uyuşturucu satmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler denetimli serbestlik ile serbest bırakıldığı öğrenildi. İşlenen cinayet ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"YAVRUM KUCAĞIMDA CAN VERDİ"
Oğlunun katillerinin serbest bırakılmasına isyan eden anne Fatma Kukuk, SABAH gazetesine şu açıklamalarda bulundu; "Ben uyuyordum gürültüye uyandım. Kalktım baktım balkona çıktım. Komşular balkondan ayrılın polis çağıracağım diye bağırıyorlardı. Birisi diyor ki ambulans çağır. Haydi Mehmet dedi biri. Ambulans, Mehmet duyunca aşağı indim hemen.
Gittim baktım ki benim çocuğum. Ayakkabısından tanıdım. Oğlum benim sana kim yaptı bunu dedim. Kucağıma aldım gözleri falan kaymıştı. Bir iki mırıldandı sonra can verdi.
Yüzü gözü kan içindeydi. Komşular yetişin Mehmedimi öldürmüşler dedim. Bağırdım ama oğlum ses çıkarmadı. Yavrum kucağımda can verdi. Ben cumhurbaşkanımıza sesliyorum beni sahipsiz bırakmasın. Benim çocuğumu öldürenler serbest kaldı. Onlar en kısa sürede cezasını çeksin" dedi.
"KATİLLER BABAMIN CENAZESİNE GELMİŞLERDİ"
Kardeşimi öldürenlerin bir yıl önce kanserden vefat eden babamın cenazesine geldiler evimizde yatıp kalktılar diyen abla Derya Kukuk ise şunları söyledi;" Kardeşimi sitelerde güvenlik görevliliği yapıyordu.
Sevdikleri için gönül rahatlığı ile güvenirlerdi. Eve giderken arkadaşından ayrılıp arabayı ara sokağa çekip gözetlemişler, pusu kurmuşlar kardeşim gelince görüp kollarından çekip sürüklemişler.
Tartışmayı annem duymuş. Defalarca bıçaklamışlar darp etmişler. Annemin kollarında öldü. Annem ayakkabısından ve pantolonundan tanımış. Kardeşimi kimlerin öldürdüğü ortada polis yakaladı.
Mahkeme serbest bıraktı. Bunu yapanlar belki bizimde peşimize düşer. Bu katiller biran önce yakalansın içeri atılsın" dedi.