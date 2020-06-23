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ürünler kataloğu indirimleri: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

ürünler kataloğunu resmi sitesi üzerinden yayımladı. Buna göre; birbirinden büyük indirimler Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacakken haftanın ilk gününden itibaren aktüel indirimleri birçok vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bu hafta; Dijitsu 55 inç uygu alıcılı smart televizyondan blender setine mini fırından buhar jenaratörlü ütüye birbirinden farklı ürünler uygun fiyatları ile alıcılarını bekliyor olacak. Peki, Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? İşte BİM 26 Haziran kataloğu ile indirimli ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 23.6.2020 12:47 ABONE OL
BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimleri: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

Her hafta olduğu gibi ürünler kataloğu yine büyük indirimleri ile dikkat çekiyor. tarihi itibarıyla mağazalarda birbirinden farklı birçok ürün bulunuyor. Cuma günleri raflarını yenileyen mağaza zinciri hem uygun fiyatlı hem de kaliteli alışveriş fırsatını müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda şimdiden katalogda yer alan ürünler merak ediliyor. Peki, 26 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler indirimleri!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA DEV FIRSAT MÜŞTERİLERİNİ BEKLİYOR…

BİM 26 Haziran aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimleri: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimleri: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL

Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL

Ayak Masaj Aleti 119 TL

Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL

Dijitsu Vantilatör 119 TL

Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL

Kumtel Mini Fırın 159 TL

Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL

Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL

Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL

Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL

Premium Ütü Masası 159 TL

Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL

Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL

Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL

Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL

Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL

Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL

Cam Işıklı Kettle 99,90 TL

Arnica Blender Seti 159 TL

Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL

Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL

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BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimleri: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?
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