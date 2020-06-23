Bingöl'de gergedan böceği görüldü

Yayladere ilçesi Sürmelikoç köyü Yerlice mezrasında Mustafa Yaşar, kabuğunda bulunan keratin maddesi nedeniyle kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan, boyutu ve boynuzları ile de dikkat çeken 2 gergedan böceği gördü.

Yaşar, yurt dışına çıkarılması yasak olan böcekleri, fotoğraflarını çektikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Gergedan böceği ile ilgili efsane de Prof. Celal Tuncer'ın açıklamalarıyla yıkıldı.

Zengin olmak isteyenler gergedan böceğinin peşine düştü

Gergedan böceğinin yüksek miktarda maddi değeri olduğu iddiaları üzerine konuşan Prof. Dr. Celal Tuncer, bu böceğin toplanmasının izne tabi olduğunu hatırlatarak "biyoçeşitliliğe zarar vermemek için toplanmamaları gerekiyor" dedi.

Gergedan böceklerinin tek bir türden ibaret olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tuncer, "Dünyada binden türden fazla olduğu bilinen büyük bir gruptur. Alın kısımlarında boynuz şeklinde bir çıkıntı olduğu için bunlara gergedan böceği denilmiştir.

Bazı türlerinin boyları 15 santimetreye kadar uzayabilir. Ancak çoğu türlerin boyları 4-5 santim arasında olmaktadır. Oldukça güçlü böceklerdir. Bazı türler kendi ağırlıklarının 850 katı kadar ağırlık kaldırabilirler" dedi.

Kamuoyunda bu türlerin 90 bin dolar edeceği şeklinde bilgiler çıktığını belirten Tuncer, "Bu türlerin 90 bin dolar etmesi asla söz konusu değildir. Hatta bu türlerin maddi hiçbir değerleri yoktur. Ancak bazı uluslararası koleksiyoncular, koleksiyonlarını tamamlayabilmek için bu türlere 2-4 dolar arası bir değer biçmektedirler. Kendi aralarında ya değiş tokuş yapmaktadırlar ya da bu miktarları ödeyerek almaktadırlar. Dolayısıyla bu böceklerin maddi değerinin olduğunu söylemek mümkün değildir" diye konuştu.