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'da yıkım gerginliği; polis ve zabıtaya taş ve sopalarla saldırdılar

'nın Yıldırım ilçesinde, kaçak binaların yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 14:43 Son Güncelleme: 23.6.2020 14:48 ABONE OL
Bursa'da yıkım gerginliği; polis ve zabıtaya taş ve sopalarla saldırdılar

Yıldırım Belediyesi'nce kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Değirmenönü Mahallesi'ndeki 7 binanın yıkım işlemi için sabah saatlerinde harekete geçildi. Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldi. Binalarının yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ve zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kaçak yapıların yıkıma karşı çıkanlar, biber gazı kullanılarak, güçlükle dağıtıldı. Polis ve zabıta ekiplerine saldıran kişiler ise gözaltına alındı. Polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayların ardından yıkım işlemine başlandı.

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Bursa'da yıkım gerginliği; polis ve zabıtaya taş ve sopalarla saldırdılar
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