Corona virüsü ilacında umut vereci sonuçlar gelmişti: Favipiravir nedir, ne işe yarar?

Corona virüs ilacı olarak bilinen Favipiravir ile ilgili umut verici açıklamalar geliyor. Bu açıklamalarla birlikte Favipiravir, Japon şirketi tarafından bir anti-influenza ajanı olarak geliştirilen favipiravir benzeri bir ilacın, Türkiye'de de başarılı bir şekilde üretildiği açıklandı. Şubat ayında, Çin'in Wuhan ve Shenzhen şehirlerinde, corona virüsü kaynaklı COVID-19 enfeksiyonuna karşı etkinliği nedeniyle Favipiravir için klinik denemeler başlamış ve 17 Mart'ta Pekin olumlu sonuçları dünya ile paylaşmıştı. Bu ilacın, Türkiye'de de üretildiği, Bakan Varank ve Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

FAVİPİRAVİR NEDİR, HANGİ İLAÇLARDA BULUNUR?

Dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelere yayılan covid-19 salgını tedavisini bulmaya yönelik çalışmalardan olumlu cevaplar gelmeye başladı. Son olarak gündeme gelen bu ilacın etken maddesinin virüsü tedavi ettiği bildirilmişti. Haberimizin devamında "Favipiravir nedir" sorusunun yanıtını sizler için derledik.

İNCELEMELER BAŞARILI SONUÇLANDI!

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.