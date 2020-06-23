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'ten hac açıklaması: Hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri iade edilecek!

İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamasını İşleri Başkanlığı yaptı. Corona pandemisinin hala devam etmesi nedeniyle sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri de dikkate alınarak yurt dışından hacı adayının kabul edilmeyeceği duyurulmuştu. Bu sebepten ötürü bu yıl yurt dışında hacı adayı kabul etmeyecek. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Diyanet'in yaptığı hac açıklamalarına yönelik detayları merak ediyor. İşte Diyanet'ten gelen son dakika hac açıklaması...

Giriş Tarihi: 23.6.2020 19:46 ABONE OL
Diyanet'ten son dakika hac açıklaması: Hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri iade edilecek!

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan ile ilgili 'ten açıklamaları geldi. Başkanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin bu yıl yapılmama ihtimalini dikkate alarak 2'nci ve 3'üncü taksitleri ertelediğine işaret edilen açıklamanın ardından vatandaşlar konu ile ilgili açıklamaların detaylarını araştırıyor. İşte Diyanet'ten son dakika hac açıklaması!

DİYANET'TEN HAC AÇIKLAMASI!

"2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek"

Diyanet İşleri Başkanlığının gelişmeleri başından beri yakından takip edip, bu çerçevede başta olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunduğu belirtilen açıklamanın detayları...

Diyanet'ten son dakika hac açıklaması: Hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri iade edilecek!

İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtildi.

Suudi Arabistan bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyecek

Bu kapsamda, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimlerinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, 13 Ocak'tan itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtların yapıldığı anımsatıldı.

Başkanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin bu yıl yapılmama ihtimalini dikkate alarak 2'nci ve 3'üncü taksitleri ertelediğine işaret edilen açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri başından beri yakından takip etmiş, bu çerçevede başta olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Başkanlığımız şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecek"

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir."

Diyanet'ten son dakika hac açıklaması: Hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri iade edilecek!
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Diyanet'ten son dakika hac açıklaması: Hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri iade edilecek!
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