Doğal gaz aboneliği için gerekli belgeler nelerdir? Doğal gaz abonelik işlemleri için gereken evraklar listesi ve başvuru adımları

Doğal gaz aboneliği başvurusu yapacak olan vatandaşların bulundukları ildeki İGDAŞ, BAŞKENTGAZ, İZMİRGAZ, GAZDAŞ gibi doğal gaz abonelik şirketlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca doğal gaz aboneliği yaptırmak isteyen vatandaşlar, şubeye gitmeden de e-devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirler. İlk kez abonelik oluşturacak vatandaşların iç tesisat için projelendirme yaptırması, ardından da doğal gaz servis kutusunun bağlanması gerekmektedir. Sokağınızdan hat geçmiyorsa eğer hat çekilmesi için mutlaka başvuru yapmanız gerekmektedir. Doğal gaz abonelik başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz aboneliği için gerekli belgeler nelerdir?

Doğal gaz aboneliği için gerekli belgeler nelerdir?

Doğal gaz kullanmak için kullanım sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. İç tesisatınız yapıldıysa bu sözleşmeyi abonelik bağlantı sözleşmesiyle beraber yapabilirsiniz. Doğal gaz aboneliği; konut, iş yeri, resmi kurum vb. Yerler için yapılmaktadır.

Konut için doğal gaz aboneliği evrak listesi:

Nüfus cüzdanı

T.C. kimlik numaralı resmi kimlik beyanı

Tapu veya kira kontratı fotokopisi

Tesisat numarası

İşyeri, Resmi Kurumlar vb. Yerler için doğal gaz aboneliği evrak listesi:

Nüfus cüzdanı

T.C. kimlik numaralı resmi kimlik beyanı

Tapu veya kira kontratı fotokopisi

Tesisat numarası

Kaşe

Vergi levhası fotokopisi

Ticaret Sicili gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi

İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi

Doğal gazın kullanıma açılması işlemi kesinlikle yetkililer tarafından yapılmalıdır. Abone cihaz bağlantılarını kendi başına yapmamalıdır. Bu durum yasak olduğu gibi para cezası uygulanmaktadır.

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e-Devlet üzerinden doğal gaz aboneliği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğal gaz aboneliği

Doğal gaz aboneliği yaptırmak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirler. e-Devlet üzerinden doğal gaz aboneliği başvurusu şu şekilde yapılmaktadır:

Öncelikle doğal gaz aboneliği başvurusu yapacak olan vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve PTT'den almış olduğu e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne doğal gaz şirketinizin adını yazıp, 'Abonelik Sözleşmesi Başvurusu'na tıklayıp şartnameyi kabul etmeniz gerekmektedir. Daha sonra yapacağınız işlemler sırasıyla; Tüketim Noktası Sorgulama, Başvuru Formu, Başvuru Onayı, İşlem Sonucu aşamalarıdır. Bu işlemlerin ardından e-devlet üzerinden doğal gaz aboneliği başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Doğal gaz abone ücreti ne kadardır? Doğal gaz abone ücreti nasıl hesaplanır?

Doğal gaz abone ücreti, tüketici tarafından 1 kereye mahsus ödenir ve iade yapılmaz. Bu ücret sayaç ve bağlantı masrafları için kullanılır. Bu ücret EPDK tarafından belirlenir. Abone bağlantı ücreti alana göre değişkenlik gösterebilir. Abone bağlantı ücreti konutun alanına göre değişkenlik gösterebilir. Bu bedel hesaplanırken BBS'den (Bağımsız Bölüm Sayısı) faydalanılır. 200 metrekarelik brüt bir alanda ortalama (Bağlantı bedeli + KDV + Damga Vergisi) 787.38 TL gibi bir ücret ödersiniz.

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Doğal gaz güvence bedeli neden alınır? Doğal gaz güvence bedeli ne kadardır?

Doğal gaz dağıtım şirketleri, tüm tüketicilerden sözleşme sırasında güvence bedeli yani depozito alır. Bu bedel doğal gaz aboneliği başında alınır ve tüketicinin borcunu ödememesi durumunda teminat olarak gösterilir. Bu ücret EPDK tarafından belirlenir ve doğal gaz dağıtım şirketlerine göre değişmez. Aboneliğinizi iptal etmeniz durumunda ise bu bedel TEFE / TÜFE oranlarına göre güncellenerek iade tüketiciye iade edilir. EPDK'nın belirlediği doğal gaz güvence bedeli 2020 yılı itibarıyla 656.70 TL oldu. Kombi için 563.90 TL, doğal gaz sobası için 503 TL, ön ödemeli sayaç değişim bedeli ise 268.70 TL oldu. Bunlara ek olarak damga vergisi (güvence bedelinin binde 9.48'i) alınmaktadır. Dosya masraf bedeli ise doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından belirlenir.

Doğal gaz abonelik iptali nasıl yapılır?

Mevcut doğal gaz aboneliği bulunan iş yeri ya da konutun taşınma vb. nedenlerle doğal gaz aboneliklerini iptal etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sizden sonra taşınacak olan kişilerin doğal gaz faturalarını da sizin ödemeniz gerekmektedir. Doğal gaz abonelik iptali için gerekli belgeler şunlardır:

Sözleşme feshi yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı

Sözleşme feshi yapılacak yerin tüketim noktası numarası

Sözleşme fesih işlemi üçüncü şahıslar tarafından yapılacaksa eğer noter onaylı vekaletname fotokopisi

Yabancı uyruklu müşteriler için pasaport beyanı ve fotokopisi

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