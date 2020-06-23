Esenyurt'ta dehşet anları kamerada! Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu

Esenyurt'ta bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu.
Esenyurt'ta dehşet anları: Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu | Video
6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
6 aracın hasar gördüğü olay güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.
YAŞANAN PANİK KAMERALARA YANSIDI
Görüntülerde çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor. Yaşanan panik kameralara yansıyor.
Son dakika: İstanbul'da sele kapılan kadının boğulmaktan son anda kurtarılma anı kamerada | Video
BİR KADIN SUYU KAPILDI
Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.