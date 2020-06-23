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'ta dehşet anları kamerada! Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu

'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine böyle uçtu. 6 aracın hasar gördüğü olay güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:44 Son Güncelleme: 23.6.2020 16:20 ABONE OL
Esenyurt'ta dehşet anları kamerada! Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu

Esenyurt'ta bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu.

Esenyurt'ta dehşet anları: Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu | Video

6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

6 aracın hasar gördüğü olay güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

YAŞANAN PANİK KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor. Yaşanan panik kameralara yansıyor.

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BİR KADIN SUYU KAPILDI

Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada! Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu
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