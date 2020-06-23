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'ta ; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular

'ta şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınında adeta can pazarı yaşandı. Vatandaşlar sel sularına dalarak bodrum katlarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı.Esenyurt'ta sel sırasında kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 20:04 ABONE OL
Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular

'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde muciye imza atıldı.

Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular

Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu.

Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular

Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular

Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü.

Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular

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Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular
Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular
Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular
Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular
Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular
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Esenyurt'ta mucize kurtuluş; bodrum kattan elini uzattı, hortum uzatarak hayatta tuttular
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