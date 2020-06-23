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Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

'nın Çukurova ilçesinde boşanma aşamasındaki 10 yıllık eşi Mehmet Karakuş'u bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kırgız Venera Karakuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı kadın verdiği ifadede eşiyle ayrı yaşadığını, eşinin eve gizlice girip kendisini beklediğini, aralarında çıkan tartışma sonrası kendisine bıçakla saldırdığını söyledi. Verena Karakuş, ifadesinin devamında "Bıçağın sapıyla defalarca kafama vurdu. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 11:25 Son Güncelleme: 23.6.2020 11:42 ABONE OL
Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

Olay, 19 Haziran günü saat 21.15 sıralarında, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karakuş ile eşi Venera Karakuş, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

Kadın da boşanmaya karar vererek, başka eve taşındı. Ancak Mehmet Karakuş, boşanmak istemedi.

Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

Olay günü Mehmet Karakuş, Venera Karakuş'un evine geldi. Çıkan tartışmada, çift birbirlerini bıçakladı.

Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

Eve gelen apartman sakinleri, yaralı kadını otomobille özel hastaneye götürdü. Gelen sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Mehmet Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

'KOCAM KENDİ KENDİNİ YARALADI'

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Venera Karakuş, polisteki ifadesinde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu için ayrı yaşadıklarını, buna rağmen eşinin akşam saatlerinde evine gizlice girip kendisini beklediğini öne sürerek, "Eve geldiğimde karşıma çıktı.

Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

Tartışma üzerine eline aldığı bıçakla bana saldırdı. Bıçağın sapıyla kafama defalarca vurdu. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Komşular gelince polise ve ambulansa haber vermişler. Eşimi ben öldürmedim. O kendi kendini yaraladı" dedi.

Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

TUTUKLANDI

Gözünde morluk, dirseklerinde yara olduğu görülen Venera Karakuş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Tarsus Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...
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