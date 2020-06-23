Eşini öldüren kadın böyle ifade verdi: Kendi bileğini kesmiş...

Tartışma üzerine eline aldığı bıçakla bana saldırdı. Bıçağın sapıyla kafama defalarca vurdu. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Komşular gelince polise ve ambulansa haber vermişler. Eşimi ben öldürmedim. O kendi kendini yaraladı" dedi.